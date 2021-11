Bar chiuso per 5 giorni a Seriate, non rispettava le norme anti Covid I controlli dei Carabinieri in alcuni locali segnalati per la presenza di pregiudicati ha portato a una denuncia e una chiusura temporanea.

Nella serata di giovedì 18 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Seriate hanno controllato due bar del territorio noti per essere frequentati da pregiudicati.

Nel corso del controllo del primo locale, l’Arkus bar pizzeria di via Dante, i militari hanno riscontrato la mancata osservanza della normativa anti-Covid. I gestori avevano permesso a tre soggetti tunisini di consumare all’interno del locale nonostante non avessero il Green Pass. Il bar è stato chiuso provvisoriamente per cinque giorni.

All’esterno del secondo locale, i Carabinieri controllavano, tra gli altri, un soggetto tunisino 33enne, trovato in possesso di 11 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

