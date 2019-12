Cadono dalla moto ad Azzano San Paolo

In ospedale coppia di centauri Incidente alle 2.25 di sabato 21 dicembre ad Azzano San Paolo, in via Piave. Due i feriti in sella a una moto: si tratta di un 42enne, che guidava la due ruote, e una donna della stessa età che stava viaggiando con lui.

I due sono caduti a terra con numerosi traumi alle spalle e agli arti, per la donna anche al volto. I mezzi di soccorso sono sopraggiunti sul luogo dell’incidente poco dopo la caduta, che non ha coinvolto altri mezzi. I feriti, fortunatamente non gravi, sono stati trasferiti all’ospedale di Seriate e all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

