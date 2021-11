Curno, spaccio di droga al parco di via Pertini: preso un 40enne L’uomo si aggirava in bici: trovato in possesso di dosi tre dosi di cocaina, eroina e hashish, bilancino di precisione e 198 euro in contanti.

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Curno hanno arrestato un 40enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

I militari, impegnati in un servizio mirato teso alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi del parco di via Pertini a Curno, hanno notato un uomo che in sella a un bici si intratteneva per pochi istanti con svariati soggetti e dopo uno rapido scambio riprendeva la marcia; pertanto ritenendo sospetto questo suo atteggiamento i Carabinieri hanno deciso di intervenire.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di dosi tre dosi di cocaina, eroina e hashish, bilancino di precisione e 198 euro in contanti provento dell’attività illecita.

Il tunisino, con precedenti specifici, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Al termine dell’udienza di convalida il Gip ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.

