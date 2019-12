Curno, via alla demolizione del ponte

Notte di chiusura per un tratto di Briantea Dalle 18 di sabato 14 dicembre fino alle 6 di domenica 15. Il ponte sopra l’ex Statale 342 verrà parzialmente abbattuto nella notte tra sabato e domenica e per ora sostituito con una struttura provvisoria. Per permettere l’esecuzione del lavori la strada è stata chiusa.

Un tratto di Briantea chiuso per lavori dal tardo pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica, precisamente dalle 18 del 14 dicembre alle 6 (e comunque fino al termine dei lavori) del 15 dicembre. Il tratto interessato dal provvedimento di chiusura emesso da Comune di Curno è quello compreso tra lo svincolo di accesso alla strada provinciale 470 dir (la Villa d’Almè-Dalmine) in direzione Dalmine, all’altezza di «Colleoni Arredamenti», e quello, poco più avanti e dalla parte opposta, che immette sempre sulla Villa d’Almé Dalmine in direzione Villa d’Almè. La chiusura è totale, riguarda cioè tutta la carreggiata, quindi entrambi i sensi di marcia. I lavori, che riguardano il ponte sovrastante quel tratto di strada, sono affidati alla «Vitali Spa» di Peschera Borromeo (Milano). L’intervento consiste in questo: il ponte sopra l’ex Statale 342 (che costituisce un tratto della Villa d’Almé Dalmine) verrà parzialmente abbattuto nella notte tra sabato e domenica e per ora sostituito con una struttura provvisoria.

Qui i percorsi alternativi suggeriti dal Comune di Curno: http://www.comune.curno.bg.it/c016089/images/Segreteria%20Protocollo%20e%20messo/mappa.pdf

