Dalmine, cerca di evitare un controllo

Lo seguono fino a casa, è uno spacciatore I carabinieri si sono insospettiti perchè l’uomo ha fatto inversione a U per evitare il controllo. Lo hanno seguito fino a casa e hanno scoperto che era uno spacciatore, arrestato.

Operazione dei militari del Comando Stazione carabinieri di Dalmine che ha portato all’arresto di un uomo di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, pregiudicato 41enne domiciliato a Sabbio di Dalmine, era a bordo di una Fiat Punto bianca con altre due persone e, dopo aver notato un posto di controllo dei militari su via Provinciale ha fatto inversione di marcia sperando di non esser notato.

La manovra, però, non è passata inosservata agli uomini dell’Arma che hanno seguito l’auto fino all’arrivo nell’abitazione. Atteso il supporto di altri uomini e presi ulteriori elementi utili all’individuazione dell’appartamento (dal quale si udivano chiaramente le voci dei tre e rumori tipici del confezionamento di sostanze stupefacenti), i militari sono intervenuti ponendo fine all’attività di spaccio. Oltre all’arrestato, infatti, all’interno del trilocale sono stati rintracciati due clienti, uno di Curno e l’altra di Ponte San Pietro.

Il nascondiglio di soldi e droga

Al termine della perquisizione, i militari hanno così rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di cocaina, oltre 1800 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. Particolarmente ingegnoso il nascondiglio usato per droga e soldi: un anfratto ricavato con un intervento in muratura all’interno di una parete e celato da una normalissima presa per la corrente elettrica.

Durante la perquisizione gli investigatori hanno inoltre rinvenuto un dispositivo scanner utile ad inibire le frequenze radio/wireless delle chiusure centralizzate degli autoveicoli su cui certamente stanno concentrando le loro attenzioni per capirne l’utilizzo specifico da parte dello spacciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA