Furgone nel fossato in A4, incastrato l’autista: vigili del fuoco in azione

Alla guida del pulmino c’era un uomo di 71 anni, che è rimasto incastrato nell’abitacolo: la situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Bergamo, accorsi sul posto con autoveloce e autopompa. Alcune ferite per il conducente, estratto dal mezzo e portato in codice giallo all’Humanitas Gavazzeni per accertamenti.