Gorle, auto si ribalta e rimane appoggiata sul fianco: 23enne illeso - Foto L’incidente si è verificato alle 19.30 in via don Emilio Mazza.

Per evitare l’impatto con un suv che ha svoltato improvvisamente su via dei Bersaglieri dallo stop di via Nosside, un ragazzo di 23 anni alla guida di un Alfa Romeo Giulietta ha sterzato a destra andando a sbattere contro un palo. L’auto poi si è ribaltata ed è rimasta appoggiata sul fianco.

Il ragazzo, nonostante lo spavento e la carambola, è uscito illeso dall’automobile. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica che fortunatamente sono tornate vuote in ospedale.

