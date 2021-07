Grandinata, inagibile l’hub vaccinale di Chiuduno:

giovedì e venerdì si va a Dalmine - Foto L’Asst Bergamo Est: «Tutti gli appuntamenti programmati per giovedì 8 luglio e venerdì 9 luglio sono confermati ma le somministrazioni saranno effettuate (stesso giorno e stessa ora) al centro vaccinale di Dalmine».

«L’eccezionale grandinata di questa sera ha provocato dei danni alla struttura del centro vaccinale di Chiuduno che attualmente non è agibile». Lo comunica l’Asst Bergamo Est nella serata di mercoledì 7 luglio, in seguito al maltempo che ha colpito varie zone della provincia e con particolare intensità la zona della Val Calepio. «Sono già in corso i lavori di ripristino dei locali che continueranno anche durante la notte», spiega l’Asst, annunciando che «tutti gli appuntamenti programmati per giovedì 8 luglio e venerdì 9 luglio sono confermati ma le somministrazioni saranno effettuate (stesso giorno e stessa ora) presso il centro vaccinale di Dalmine - Cus, via Verdi 56». «Ci scusiamo con l’utenza per il disagio arrecato – conclude l’Asst Bergamo Est – purtroppo indipendente dalla nostra volontà. Un ringraziamento all’Asst Bergamo Ovest per la tempestiva disponibilità nel garantire il servizio vaccinale».

Acqua nel centro vaccinale di Chiuduno

La grandine ha bucato i pannelli della copertura

