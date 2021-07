Dopo il caldo torrido, vento e grandine sulla Bergamasca - Video Mercoledì 7 luglio dalle 19,30 in poi è arrivato il maltempo sulla provincia di Bergamo.

Pioggia e grandine mercoledì 7 luglio dalle 19,30 in poi in diverse zone della provincia. Il maltempo si è fatto sentire con particolare intensità sulla zona della Val Calepio e della Bassa pianura, dove la grandine ha danneggiato auto in sosta e il vento ha abbattuto alcune piante. Dalle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero danni gravi.

Ecco un filmato della grandine in Val Calepio.

E una foto da Villongo.

Grandine a Villongo

(Foto by Giovanna Pellicioli)

Uno scatto anche da Chiuduno.

Grandine a Chiuduno

(Foto by Federica Finazzi)

