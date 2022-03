Grave incidente nella notte: due feriti a Curno. Una 26enne si ribalta con l’auto a Ponte San Pietro

Lo schianto È successo intorno alle 3.30 della notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo, a Curno, in via Fermi. Quattro le persone rimaste ferite: due sono in condizioni critiche. Un ribaltamento a Ponte San Pietro, ferita una 26enne.

Dalle prime informazioni pare che sia coinvolta solo una macchina, finita fuori strada: l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. Quattro i feriti, tutti di sesso maschile e di 16, 18, 20 e 41 anni. Due di questi sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: uno sempre all’ospedale di Bergamo e l’altro all’ospedale di Ponte San Pietro.

L’incidente a Curno, in via Fermi. Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, con i Carabinieri. In azione anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine che, dopo aver portato fuori dal veicolo le due persone sedute nella parte posteriore della macchina, hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa dall’incidente.

A Ponte San Pietro