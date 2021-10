Incidente a Ponte Nossa: lunghe code in Alta Val Seriana Un tamponamento tra due auto ha bloccato la valle. Lunghe code anche a Seriate per i lavori sulla ex Statale 42.

Un incidente si è verificato questa mattina, venerdì 1 ottobre, poco dopo le 7 a Ponte Nossa lungo la strada statale della Valle Seriana: coinvolti due mezzi, pare in un tamponamento in via Europa. Nulla di grave, i soccorsi sono in codice verde ma lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde e i Carabinieri.

La situazione a Seriate

I lettori ci segnalano anche lunghe code anche in zona Seriate (all’altezza di Decathlon) lungo la Statale 42: si procede a passo d’uomo per via di alcuni lavori di asfaltatura.

