Intossicazione da monossido ad Alzano: in ospedale una 42enne e un 47enne I due non sarebbero gravi ma hanno dovuto effettuare un trattamento in camera iperbarica a Zingonia.

La segnalazione è arrivata nella mattinata di venerdì 24 dicembre, quando due pazienti sono arrivati nell’Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità Habilita di Zingonia per effettuare un trattamento di ossigeno terapia per un’intossicazione da monossido di carbonio.

I due, un uomo di 47 anni e una donna di 42 anni che risiedono in via Valle ad Alzano, sono stati intossicati dal monossido sprigionatosi da un braciere a carbonella acceso all’ingresso dell’abitazione.

Una volta giunti i soccorsi i pazienti sono stati trasportati all’Asst Bergamo Est (Ospedale Bolognini di Seriate) per poi essere trasferiti in Habilita per il trattamento in camera iperbarica, non sarebbero in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA