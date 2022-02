Invasione delle truppe russe, sospesi i voli per l’Ucraina anche da Orio al Serio

Cancellati i voli per e da l’Ucraina anche dall’aeroporto di Orio al Serio a causa dello scoppio dell’invasione delle forze russe nel Paese europeo . In particolare è stato sospeso il collegamento della compagnia aerea Ryanair per Kiev a partire da venerdì 25 febbraio. Il collegamento veniva operato quattro volte a settimana. A causa della chiusura dello spazio aereo sulla Moldavia invece è stato cancellato il volo della compagnia HiSky per Chisinau.

Ryanair e Wizz Air hanno sospeso i voli per l’Ucraina almeno per le prossime due settimane . La decisione è stata presa «a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino durante la notte (mercoledì 23 febbraio ndr) e dell’evidente invasione delle forze russe», ha affermato Ryanair. «A causa degli eventi in corso in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, Wizz Air deve sospendere temporaneamente tutti i voli da e verso il Paese», ha spiegato anche la compagnia ungherese.

E nella mattinata di oggi anche l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile ha fatto sapere in una nota che: «Da oggi, 24 febbraio 2022, a seguito della situazione tra la Russia e l’Ucraina, le autorità europee hanno disposto il divieto per l’aviazione civile di sorvolare lo spazio aereo dell’Ucraina e delle zone limitrofe interessate da azioni militari, a tutela della sicurezza (safety) del volo».

Intanto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la solidarietà della Giunta regionale al Console ucraino a Milano: «Ho sentito questa mattina il Console Ucraino a Milano, Andrii Kartysh, per manifestargli la piena solidarietà della Giunta regionale e dell’intera comunità lombarda».