La compagnia Albastar attiva i voli diretti da Bergamo a Capo Verde, Isola di Sal

È decollato puntualmente alle 13 venerdì 1° luglio il primo collegamento Albastar per l’Isola di Sal, Capo Verde. Una new entry per il vettore privato spagnolo che proprio all’aeroporto di Orio al Serio ha la sua prima base operativa in Italia in termini di destinazioni e frequenze operate. Il collegamento verso l’Isola è programmato ogni venerdì e sarà operato da Boeing 737-800 da 189 posti della flotta di Albastar. Tra i partner del vettore i tour operator Caboverdetime e Veratour.