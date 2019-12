Lallio, con la moto contro un’auto

Volo di 5 metri, 24enne grave Incidente verso le 12.30 di sabato 7 dicembre in via Provinciale.

Sul posto un’ambulanza e un’auto medica per soccorrere il motociclista di 24 anni protagonista di un incidente verso le 12.30 in via Provinciale a Lallio. Sono intervenuti anche i carabinieri. Il giovane è stato sbalzato per diversi metri ed è caduto a terra, le sue condizioni sarebbero gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA