Onorificenza al Merito della Repubblica Pessina e Defendi oggi in Quirinale

Onorificenza al Merito della Repubblica

Angelo Pessina, ispettore capo della Polizia in pensione, e l'amico Francesco Defendi riceveranno l'onorificenza al Merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’annuncio era stato dato il 20 dicembre scorso e alle 12 di lunedì 17 febbraio è in programma la cerimonia di consegna, in Quirinale. Angelo Pessina, ispettore capo della Polizia in pensione, e l’amico Francesco Defendi riceveranno l’onorificenza al Merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In tutto sono 32: Pessina e Defendi sono stati nominati ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana «per il coraggio e l’altruismo con cui, a proprio rischio, sono intervenuti in soccorso dei passeggeri del velivolo privato che, nel settembre 2019, in provincia di Bergamo, è precipitato al suolo, prendendo fuoco».

«Sono felicissimo per l’onorificenza ma, come ho scritto sul mio profilo Facebook, l’importante è che tutti imparino il senso civico, un valore che purtroppo stiamo perdendo» aveva annunciato Pessina. Lo scorso 21 settembre, lui e Defendi a Orio al Serio hanno estratto dalle lamiere infuocate del Mooney M-20 appena precipitato al suolo il pilota Stefano Mecca e le figlie Chiara e Silvia. Nulla hanno potuto fare per la terza figlia Marzia, incastrata tra le lamiere, mentre Stefano Mecca è morto il 28 ottobre in ospedale a seguito delle ferite riportate.

«La parola eroe è abusata – aveva detto Pessina lo scorso dicembre– . Non siamo noi gli eroi, voglio far capire che tutti possono fare qualcosa, dare una mano». «Sono contentissimo – aveva commentato a sua volta Defendi – e penso che questo nostro gesto debba essere da esempio per tutti: invece che fotografare e filmare con il telefonino, bisogna agire. Certo, non per tutti è istintivo come lo è stato per noi, intervenire con il pericolo che l’aereo esplodesse da un momento all’altro: ma se ti fermi a pensare non fai più niente».

