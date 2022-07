Orio, ritorna il collegamento con Djerba: un volo settimanale dal 19 luglio

La destinazione è tra quelle di riferimento del Gruppo Nicolaus, che la inserisce tra le proposte di primo piano del 2022, rilanciandone i motivi di attrazione turistica, a cominciare dal mare e dalle spiagge per cui è apprezzata e per la possibilità di effettuare escursioni e minitour nel Sud della Tunisia.

Il gruppo Nicolaus ha deciso di puntare, per la stagione 2022, sull’Aeroporto di Bergamo anche per il collegamento sull’isola di Djerba. Grazie all’accordo con il vettore Air Malta, ogni martedì dal 19 luglio sarà possibile raggiungere questa isola del mare Mediterraneo in meno di due ore di volo a bordo di un Airbus A320 da 180 posti. «Siamo davvero molto contenti di tornare a programmare una meta quale Djerba, e soprattutto di farlo dall’aeroporto di Milano Bergamo, hub strategico per la clientela italiana. Questa destinazione permette al mercato di disporre di un grande numero di proposte caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo fortemente competitivo. Anche a Djerba abbiamo pensato globalmente come Gruppo, costruendo un’offerta sinergica tra i nostri brand e dando la possibilità ai nostri clienti di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e necessità, dando anche una nuova luce al brand, che in questo aeroporto ha sempre operato con grande successo» commenta Gaetano Stea, direttore del Prodotto Nicolaus.