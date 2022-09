Provoca un incidente e la sua auto si ribalta, poi esce dall’abitacolo e fugge -Foto

Incidente con finale a sorpresa a Gorle in via Buonarroti intorno alle 16.15 di martedì 6 settembre. Quando una pattuglia della Polizia Locale di Gorle e un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo sono arrivate sul posto si sono trovate di fronte una scena da film .

Ribaltata sul lato della carreggiata, una Seat Leon, che nella carambola aveva divelto una sbarra e un cartello della segnaletica stradale. Oltre alla spettacolarità dell’impatto, i vigili hanno subito constatato che all’interno dell’auto non ci fosse nessuno. Il conducente, appena provocato lo schianto, era riuscito a uscire autonomamente dall’auto e aveva fatto perdere le tracce scappando a piedi.

Secondo una prima ricostruzione, la Seat proveniva da Seriate ed era diretta verso il centro di Gorle quando ha tentato di sorpassare un’auto ferma che, con regolare freccia, voleva svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato «Italmark»; non riuscendoci, si è schiantata contro l’aiuola che delimita l’ingresso e ha concluso la sua corsa a testa in giù.