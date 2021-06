Resta bloccato in mezzo al fiume Adda: salvo un giovane di 23 anni Il ragazzo non è ferito ma è stato comunque portato in ospedale per ulteriori controlli.

Ha provato ad attraversare il fiume ma avendo difficoltà si è fermato al centro: sono stati gli altri bagnanti che, vedendolo bloccato in mezzo al corso d’acqua, lo hanno aiutato fino a quando sono arrivati i soccorsi. È sano e salvo il giovane di 23 anni soccorso poco prima delle 16 di domenica 20 giugno in via Ponti Isola a Cassano d’Adda dai Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine con i volontari di Treviglio in supporto all’elicottero del 118. Il ragazzo non è ferito ma è stato comunque portato in ospedale per ulteriori controlli.

