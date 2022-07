Ristoranti, «Da Vittorio» sbarca a Milano: aperto il nuovo «DaV» nella Torre Allianz

«Da Vittorio» cresce ancora. Il gruppo di Brusaporto, infatti, sbarca a Milano con un nuovo ristorante: «DaV». La nuova creatura della famiglia Cerea ha aperto ufficialmente i battenti lunedì 4 luglio all’interno della Torre Allianz, il maxi complesso nel quartiere City Life. Si tratta della prima insegna nel capoluogo lombardo per il gruppo bergamasco che già nel 2019 aveva fatto il suo ingresso nella Torre Allianz come fornitore del comparto food&beverage. Sempre a Milano la famiglia Cerea collabora anche con la «Terrazza Gallia» in piazza Duca d’Aosta. Ora è attivo il nuovo «DaV»: una proposta «casual dining», incentrata sulla massima qualità delle materie prime e con un’impostazione simile a quella dell’omonimo ristorante già aperto a Portofino. «DaV» Milano si trova al primo piano della Torre Allianz, con una terrazza affacciata su piazza Tre Torri.