Sapete fare i pacchetti regalo?

Cesvi cerca volontari per Natale A Oriocenter sarà possibile finanziare corsi per i bambini in difficoltà facendosi impacchettare i regali.

«Impacchettiamo un sogno» è il tema dell’iniziativa in occasione del Natale proposta dal Cesvi, l’associazione fondata a Bergamo nel 1985, impegnata nel mondo in progetti di solidarietà e promozione umana. In pratica, si invitano le persone interessate a scegliere i regali per poi farli confezionare dai volontari del Cesvi con un contributo libero presso la Feltrinelli Village, al centro commerciale Oriocenter. Quanto raccolto sarà destinato ai «Centri che restituiscono il sorriso», per aiutare i bambini e le mamme con attività scolastiche e ludico-creative, corsi di genitorialità e supporto psicologico. «Il problema della condizione dei bambini riguarda sempre di più anche l’Italia – sottolineano al Cesvi – dove 1,2 milioni di minori vivono in povertà assoluta.

Non hanno opportunità di giocare, praticare sport e migliorare le proprie conoscenze, capacità relazionali e condizioni. La povertà in questi contesti è materiale, ma soprattutto educativa, relazionale e affettiva». Perciò il Cesvi ha deciso di intervenire anche in Italia attraverso percorsi educativi e di sostegno all’infanzia. «Lo scorso anno ho deciso di aderire all’iniziativa – racconta Elisa, volontaria Cesvi –. È stato bello dedicare il mio tempo a una causa importante e condividere con altre persone il desiderio di cercare nei piccoli gesti l’autentico valore della vita». I volontari possono candidarsi per tutti i giorni di dicembre. Per informazioni e candidature: tel. 035-2058058, volontari@cesvi.org.

© RIPRODUZIONE RISERVATA