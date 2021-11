Schianto nella galleria Montenegrone, due feriti lievi - Foto Incidente a Scanzorosciate al’interno della galleria Montenegrone. Uno schianto tra vetture ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco: è successo poco dopo le 6 di mercoledì 24 novembre.

Lo scontro alle 6.12 con due auto coinvolte e due persone ferite, fortunatamente non in gravi condizioni: si tratta un ragazzo di 27 e un uomo di 52 anni. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto due ambulanze e l’auto medica dei soccorritori, con inevitabili ripercussioni sul traffico della mattina.

