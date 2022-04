Schianto tra due auto a Treviolo, una si ribalta: quattro feriti - Foto

Due auto si sono scontrate a Treviolo nel tardo pomeriggio di domenica 3 aprile. L’incidente stradale è avvenuto pochi minuti prima delle 18 all’incrocio tra via dei Senteruoli e via Papa Giovanni XXIII. Coinvolte una Citroen e una Mercedes: dopo l’impatto, piuttosto violento, la Citroen si è rovesciata su un fianco.

Soccorsi e rilievi dopo l’incidente

(Foto di Colleoni)

Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica dello scontro, in seguito al quale sono rimaste ferite quattro persone (si tratterebbe di tre donne che viaggiavano sulla Citroen e un uomo a bordo della Mercedes). Fortunatamente nessuno di loro risulterebbe in condizioni preoccupanti. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e due automediche dell’Areu, i vigili del fuoco (distaccamento di Dalmine e auto veloce dalla centrale di Bergamo) e i carabinieri.