Schianto tra un camion e un furgone

Traffico in tilt sulla tangenziale Sud Incidente a Zanica intorno alle 13.30 di lunedì 21 ottobre. Sul posto anche l’elicottero del 118.

Lo schianto a Zanica all’altezza della rampa che porta dalla Tangenziale Sud alla Cremasca Bis, che va verso Oriocenter. L’incidente ha coinvolto intorno alle 13.30 di lunedì 21 ottobre un camion e un furgoncino che si sono scontrati frontalmente. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione di Seriate, mentre dal lato opposto verso Zanica arrivava il furgoncino. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’impatto, ferito in maniera fortunatamente non grave l’uomo sul furgone. L’autista, un 47enne di origine cinese, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco di Dalmine e trasferito in ambulanza in ospedale. Anche i due occupanti del camion sono stati trasferiti in ospedale con ferite lievi.

La rampa di accesso alla Nuova Cremasca è stata chiusa per permettere i soccorsi: sul posto oltre al 118, la polizia stradale di Treviglio. L’incidente ha paralizzato la zona con lunghe code. la viabilità è stata ripristinata intorno alle 15.30.

