Schianto tra un’auto e un furgone a Lallio

Quattro feriti gravi: c’è anche un 15enne Un ragazzo di 15 anni tra i feriti di uno schianto avvenuto nella zona industriale di Lallio.

C’è anche un ragazzino di 15 anni tra i quattro feriti dello schianto tra un’auto e un furgone avvenuto intorno alle 7 di sabato 1 febbraio in via delle Rose a Lallio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che si è verificato nella zona industriale del paese nei pressi della stazione ecologica. Sul posto sono sopraggiunte cinque ambulanze e un’auto medica che, dopo i primi soccorsi, hanno trasportato tutti i feriti in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Oltre al ragazzo, che avrebbe riportato una contusione toracica e all’addome, risultano ferite altre tre persone: un giovane di 26 anni, trasportato al Papa Giovanni con una contusione al torace, un uomo di 38 anni con fratture alla clavicola e al bacino e una donna di 34 anni con una contusione al torace e all’addome e una frattura al femore sinistro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri, la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA