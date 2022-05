Seriate, bar frequentato da pregiudicati: chiuso per 15 giorni

Continuano i controlli dei Carabinieri agli esercizi pubblici. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno controllato un bar di Seriate noto per essere frequentato da pregiudicati. Il controllo si inserisce dell’ambito di una più complessa manovra svolta in sinergia con la Questura di Bergamo che ha portato in passato alla sospensione dell’attività di alcuni esercizi commerciali in Provincia.