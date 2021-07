Seriate, camion urta e piega un palo, poi si allontana: autista individuato e multato Il camion, di 10 tonnellate, ha urtato violentemente un palo della pubblica illuminazione nel parcheggio della Galleria Italia e si è allontanato senza allertare le forze dell’ordine. Rintracciato dalla polizia locale, l’autista si è scusato. Sanzione da 400 euro e 4 punti decurtati dalla patente.

È stato individuato e sanzionato dalla Polizia locale il conducente del mezzo che martedì 20 luglio ha danneggiato un palo della pubblica illuminazione nel parcheggio della Galleria Italia di Seriate e si è allontanato. Un botto improvviso ha spaventato ieri pomeriggio negozianti e passanti nel porticato del centro di Seriate. Il camion, di 10 tonnellate, ha urtato violentemente un palo della pubblica illuminazione, piegandolo. Si è poi allontanato senza allertare le forze dell’ordine e incurante sia dei passanti presenti, che ha rischiato di investire nella fuga, sia dell’incolumità pubblica. Grazie alla segnalazione dei passanti, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un sopralluogo pochi minuti dopo l’allontanamento e avviato le indagini. Nell’arco di mezz’ora è stato identificato l’autore del danno: un italiano di 43 anni dipendente di una ditta della zona. Convocato al comando di Polizia locale, il camionista ha ammesso la propria responsabilità e si è scusato per l’accaduto.

Il conducente è stato sanzionato per gli articoli 15 e 189 del codice della strada per un ammontare di circa 400 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente. Il danno causato sarà risarcito al Comune dall’assicurazione del veicolo. «È capibile lo stato di shock di chi commette un incidente il che può portare anche alla fuga, ma l’appello va al senso civico e a una sana assunzione di responsabilità nel fermarsi e nel collaborare con le forze dell’ordine per la ricostruzione dei fatti - dichiara il neo comandante Simone Comi -. Ringrazio sentitamente i cittadini seriatesi perché di fondamentale importanza sono state le segnalazioni e le dettagliate indicazioni fornite agli agenti che hanno permesso di rintracciare prontamente il camionista. L’auspicio è di continuare a collaborare con la cittadinanza in questo modo per il bene e la sicurezza della collettività».

