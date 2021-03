Si ribalta il trattore e finisce in una cascina

L’intervento dei Vigili del fuoco - Il video Un trattore è uscito fuori strada nella mattinata di sabato 20 marzo a Scanzorosciate in via Collina Alta 52.

Un trattore è uscito fuori strada nella mattinata di sabato 20 marzo a Scanzorosciate in via Collina Alta 52. Da una prima ricostruzione pare che l’autista, un uomo di 36 anni, abbia perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da accertare, finendo con il trattore nel cortile di una casa privata in località Niccoloni intorno alle 9 di stamani.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Il rimorchio invece è rimasto bloccato sulla strada. Sul posto è sopraggiunto il personale del 118 con un’auto medica e l’ambulanza di Alzano per prestare i primi soccorsi al 36 enne poi portato alle cliniche Gavazzeni per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno recuperato il trattore e messo in sicurezza la zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA