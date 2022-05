Sorisole, investita mentre attraversa: grave una donna di 52 anni

Una donna di 52 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo dopo un incidente stradale avvenuto a Petosino di Sorisole nel tardo pomeriggio di martedì 31 maggio. Secondo la prima ricostruzione, verso le 17,30, la 52enne stava attraversando la strada 470 della Val Brembana, spingendo a mano la sua bicicletta. Mentre si trovava sulle strisce pedonali è stata urtata da un’auto guidata da un uomo di 79 anni, della zona, accanto al quale viaggiava la moglie. Immediato l’allarme al 112: sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza, la donna ferita è stata accompagnata al «Papa Giovanni» in codice rosso. Illesi ma sotto choc i due occupanti dell’auto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Bergamo.