Spaccio in auto tra Seriate e Scanzo

Fermato con 25 pacchetti di cocaina Li consegnava facendo la spola in auto tra i due comuni dell’hinterland: a casa trovati più di 12 mila euro frutto dell’attività illecita.

Faceva la spola tra Seriate e Scanzorosciate a bordo di una Golf grigia per le consegne di piccoli involucri di cocaina. Il personale della sezione antidroga della Squadra mobile aveva notato i suoi movimenti e lo ha fermato nel primo pomeriggio di giovedì 13 febbraio mentre stava consegnando due involucri di cellophane di polvere bianca a un 36enne, italiano, ottenendo in cambio 100 euro.

La Polizia di Stato ha bloccato H. Z., 37 anni e un connazionale marocchino, S.H., di 28 anni, e dopo un controllo ha trovato in tasca dello spacciatore un calzino nero con all’interno 23 involucri di cocaina oltre a 115 euro. I due hanno anche posto una strenua resistenza alle Forze dell’ordine prima di consentire gli accertamenti del caso. Nella successiva perquisizione nell’abitazione di Gazzaniga sono poi stati sequestrati altri 53 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 12.530 euro, provento dell’attività di spaccio. H. Z., è stato arrestato e oggi (venerdì 14 febbraio) sarà sottoposto al giudizio per direttissima L’altro connazionale è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA