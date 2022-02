Ambulanza in autostrada in una foto d’archivio

Tamponamento in autostrada, 2 chilometri di coda tra Seriate e Grumello Ha provocato due chilometri di coda l’incidente in A4 tra Seriate e Grumello avvenuto poco prima delle 19 di martedì 15 febbraio.

Si tratta di un tamponamento avvenuto alle 18.45 tra un camion e un’auto che non ha causato fortunatamente feriti. Lo scontro ha provocato 2 chilometri di coda in direzione di Venezia, sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

Dalla ricostruzione fornita dai Vigili del fuoco, l’uomo alla guida della vettura avrebbe perso il controllo della macchina, scontrandosi contro un camion. Non ci sono stati feriti, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

