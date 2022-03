Tir perde manufatto in cemento, svincolo chiuso a Treviolo. Code

Dalle 13,45 è stata chiuso al traffico a Treviolo lo svincolo della 671 per la statale 470 della Valle Brembana: un tir ha perso il carico, bloccando la carreggiata. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Treviolo che hanno chiuso al traffico il tratto di strada in attesa che arrivi un carro gru speciale che possa rimuovere il grosso manufatto in cemento che occupa il sedime stradale.