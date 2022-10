Treviolo, arrestato nel parcheggio del supermercato con 4 grammi di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Curno hanno arrestato, nel Comune di Treviolo, un 27enne di origine tunisina per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, i militari hanno accertato la presenza di un giovane che con fare sospetto sostava in sella ad uno scooter nei pressi del parcheggio di un supermercato.

Insospettiti dalla presenza del soggetto che era in sosta con il motore acceso e di tanto in tanto si guardava intorno, i carabinieri hanno deciso di sottoporlo ad attento controllo rinvenendo nella sua disponibilità 5 involucri in plastica del peso di 4 grammi, contenenti cocaina, occultati all’interno delle tasche dei pantaloni e 650 euro, custoditi della tasca del giubbino smanicato, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il 27enne, incensurato, è stato tratto in arresto e processato venerdì per direttissima.