Vandali in azione a Curno: segati tre alberi vicino al centro commerciale - Foto La notizia anche sui Social: su Fb, nella pagina «Sei di Curno se» anche un video con alcuni ragazzi vicini alle piante cadute.

Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica 26 settembre a Curno, in via Lega Lombarda, nei pressi del parcheggio del centro commerciale di Curno. Ignoti hanno segato tre alberi che sono caduti nel piazzale situato tra gli edifici che ospitano la multisala dell’Uci Cinemas, il Dolce Forno e il negozio di articoli sportivi Cisalfa.

La notizia sta facendo il giro dei Social, con anche un video che risale alle 3.45 di domenica mattina postato sulla pagina Facebook «Sei di Curno se...»: realizzato da una macchina, si notano dei giovani vicini alle piante tagliate.

Con il video, anche delle immagini che testimoniano gli alberi tagliati e caduti a terra.

