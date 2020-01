Voli per Tirana, Kiev e Leopoli

Ernest Airlines rimpiazzata Nemmeno il tempo di restare a terra che le rotte di Ernest Airlines sono già finite nel network di altre compagnie aeree. Ecco quali.

L’ungherese Wizzair ha annunciato proprio lunedì l’intenzione di volare dal prossimo orario estivo (che scatta il 29 marzo) su Tirana ad Orio al Serio, rotta coperta fino a domenica proprio da Ernest. Wizzair effettuerà un collegamento giornaliero e raggiungerà la capitale albanese anche da Bologna, Treviso, Pisa e Verona, ma con frequenze diverse. Wizzair opera già da anni sullo scalo bergamasco con voli per Polonia, Romania, Bulgaria e Moldova: il volo per Tirana potrebbe essere un primo passo verso un ulteriore ampliamento del network della compagnia low cost in Italia.

Martedì è invece stato il turno della low cost ucraina Skyup Airlines a fare capolino su Orio: sul sito della compagnia sono già in vendita nuovi collegamenti decisi dopo lo stop ad Ernest. Dal 30 marzo si volerà il lunedì, mercoledì e sabato su Kiev e il lunedì e venerdì su Leopoli: anche in questo caso si tratta di collegamenti assicurati fino a domenica da Ernest. Skyup con l’orario estivo volerà in Ucraina anche da Bologna, Lamezia, Napoli e Roma.

Inoltre, con l’orario estivo, da Orio partirà il volo della spagnola Vueling per Barcellona El Prat: uno al giorno contro i 3 di Ryanair.

