Zanica, schianto con cinque mezzi coinvolti: c’è anche un camion. Feriti lievi e lunghe code - Foto

Ad intervenire subito i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine per mettere in sicurezza la zona, compromessa dall’incidente. A scontrarsi, infatti, martedì mattina 19 luglio pochi minuti dopo le 8, un camion, due furgoni e due macchine.

Fortunatamente sono lievi i feriti, in tutto sei le persone coinvolte nell’incidente che si è verificato a Zanica, sulla tangenziale sud. Ancora la dinamica non è chiara, sul posto anche due ambulanze e un’auto medica oltre alle forze dell’ordine per regolare il traffico. Lo schianto ha infatti causato lunghe code.