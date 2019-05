Nuovi controlli alle 4 Torri di Verdellino

Nel mirino gli abusivi - Video Nuovi controlli nell’area di Verdellino all’alba di mercoledì 29 maggio: nel mirino occupazioni abusive, identificazione clandestini, sgomberi e verifiche antidroga.

Nuovi controlli dei Carabinieri di Bergamo alle Quattro Torri di via Oleandri a Verdellino. La maxi retata volta soprattutto a scongiurare le occupazioni abusive di alcuni appartamenti all’asta giudiziaria si è svolta nella prima mattinata di mercoledì 29 maggio. Sul posto, oltre a una sessantina di Carabinieri con elicottero e unità cinofila, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Verdellino.

I controlli in via Oleandri a Verdellino

(Foto by Cesni)

«I controlli sono tesi soprattutto a scongiurare fenomeni di occupazioni abusive e garantire una situazione di legalità per le tante famiglie che abitano questi palazzi» ha chiarito il sindaco di Verdellino, Silvano Zanoli. Mentre tante mamme accompagnavano i figli a scuola infatti sono partiti i controlli delle Forze dell’ordine. Sono stati passati al setaccio una ventina di appartamenti: in alcuni casi è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per forzare le porte che gli abusivi non volevano aprire. I controlli hanno riguardato anche l’identificazione di clandestini, sgomberi e verifiche antidroga.

Elicottero in azione a Verdellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA