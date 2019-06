La sede della Lega in via Bellerio, a Milano, in una foto d’archivio (Foto by (foto ansa))

«Quei 49 milioni di euro ci spettavano

Chi dice il contrario mente» Su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, domenica 2 giugno, due pagine di intervista esclusiva al tesoriere della Lega, l’onorevole Centemero, e ai professionisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni dello studio «Dea Consulting» di Bergamo, dove la Guardia di finanza ha acquisito documenti.

Sui 49 milioni della Lega la Procura di Genova sta indagando per un presunto riciclaggio. Gli accertamenti della magistratura ligure a dicembre hanno portato in via Maj a Bergamo, dove la Guardia di finanza ha acquisito documenti nello studio «Dea Consulting» dei professionisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni (che ha di recente ceduto le quote al primo), amici di università del tesoriere della Lega, onorevole Giulio Centemero.

Quest’ultimo e i due professionisti (Di Rubba è anche direttore amministrativo del gruppo leghista al Senato, Manzoni è revisore contabile del gruppo del Carroccio alla Camera) hanno accettato di rispondere in esclusiva alle domande de «L’Eco» in una lunga intervista multipla a firma di Stefano Serpellini. Ne riportiamo un breve stralcio, relativo ai 49 milioni di euro per i quali il Tribunale di Genova, condannando Umberto Bossi e l’ex tesoriere Belsito, ha disposto il sequestro. Spiega l’onorevole Centemero: «Anzitutto, voglio precisare che, contrariamente a quanto si legge, i famosi 49 milioni di euro non sono mai stati sottratti ai cittadini dalla Lega Nord. Anzi, sono proprio gli italiani che con il loro voto hanno contribuito ad assegnare questi fondi al partito. La legge in vigore prevedeva, infatti, che i partiti fossero finanziati con 5 euro a voto sulla base delle precedenti tornate elettorali. Per questo è una totale menzogna parlare di soldi sottratti come se fossero dei rimborsi richiesti e ottenuti a fronte di documentazione di spesa fasulla... (Quei soldi) spettavano alla Lega Nord perché così era previsto dalla normativa sulla base della volontà degli elettori della Lega Nord. Mente chi dice il contrario e mente chi sostiene che Matteo Salvini ha ottenuto parte di quei 49 milioni...L’assurdità finale è quella che di tutto questo deve rispondere la Lega Nord con fondi che non c’entrano nulla con quelli dei tempi di Belsito. Penso che alla fine troveremo chi si accorgerà di simili assurdità e astrazioni giuridiche e ci darà ragione».

