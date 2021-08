Brembate, esce di strada e finisce contro un palo, illeso ragazzo di 24 anni L’incidente si è verificato alle 7.30 di domenica 8 agosto nella frazione di Grignano.

I Vigili del fuoco volontari di Madone sono intervenuti per un incidente stradale a Grignano, frazione di Brembate, in via Don Seghezzi intorno alle 7.30 di domenica 8 agosto.

Un 24enne ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada contro un palo che delimitava il marciapiede. Il giovane, nonostante la forte botta, è uscito illeso dallo schianto ed è stato comunque ricoverato in ospedale a Ponte San Pietro in codice verde per accertamenti.

