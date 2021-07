Cane scivola in un buco di 20 metri sul monte Linzone, pompiere si cala e lo salva Nel pomeriggio di martedì 20 luglio l’intervento dei vigili del fuoco di Zogno e dell’elicottero «Drago 84». L’animale si era perso qualche giorno fa: è stato recuperato e restituito al proprietario.

Nel pomeriggio di martedì 20 luglio l’equipaggio delll’elicottero «Drago 84» ha effettuato un intervento di soccorso sul monte Linzone a quota 1.200 metri, dove un cane era scivolato per 20 metri in un buco. L’allarme è stato dato da un escursionista che aveva sentito i lamenti dal cane, smarrito dal proprietario giorni fa. L’equipaggio del Drago 84 decollato da Malpensa, ha calato con il verricello due elisoccorritori nei pressi del buco dove stava già operando la squadra vigili del distaccamento di Zogno. Un elisoccorritore, con vestizione speleo, si è calato nel buco per circa 20 metri recuperando il cane che è stato poi affidato al proprietario giunto sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA