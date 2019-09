Centra in Ducati l’auto che svolta

Sotto Il Monte, muore 33enne L’incidente domenica 15 settembre nel Lecchese: il ricovero in gravissime condizioni a Merate.

Non ce l’ha fatta il motociclista di 33 anni, L. A., di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ricoverato da ieri sera in condizioni molto gravi all’ospedale di Merate: domenica 15 settembre, all’ora di pranzo, si è schiantato contro la fiancata di un’automobile a Verderio Superiore, nel Lecchese.

Poco prima delle 13 il centauro viaggiava in sella alla sua Ducati lungo la provinciale 55 che collega Cornate d’Adda con Verderio. Davanti a lui, nella stessa direzione, procedeva una Seat Leon, condotta da un giovane di Cornate. Giunto all’altezza di via Brugarola – stando a una prima ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri intervenuti per i rilievi – l’automobilista ha svoltato a sinistra. Il motociclista, in fase di sorpasso, si sarebbe accorto all’ultimo momento della manovra dell’auto.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, per evitare di finire contro la fiancata dell’automobile, contro la quale si è schiantata solo la sua Ducati, il bergamasco si sarebbe buttato a terra, senza comunque riuscire a evitare il violento impatto.

Le condizioni del centauro sono subito apparse gravissime. Gli automobilisti che hanno assistito allo schianto hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, con la quale il ferito è stato portato al vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Il motociclista di Sotto il Monte è stato subito trasferito in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nell’incidente ha riportato un trauma toracico importante, oltre a diverse altre contusioni. Le sue condizioni sono apparse da subito serie: nella mattinata di lunedì 16 settembre purtroppo la conferma del decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA