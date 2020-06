Cisano, scontro auto-moto

Elisoccorso sul posto, grave 59enne Lo schianto è avvenuto in via Bisone verso le 21.15 di martedì 2 giugno.

Elicottero del 118 in azione per un grave incidente che ha visto coinvolto un motociclista di 59 anni a Cisano Bergamasco martedì 2 giugno verso le 12.15 in via Bisone.

Sul posto anche un’auto medica e un’ambulanza per soccorrere anche l'automobilista un 45enne che tuttavia non ha riportato ferite gravi . Ancora non si hanno notizie sulla dinamica dell’incidente. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbe molto gravi.

