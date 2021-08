(Foto by Ferdinando Longhi)

L’auto ribaltata nel torrente a Bonate Sopra (Foto by Ferdinando Longhi)

Esce di strada e si capotta nel fiume a Bonate Sopra, 28enne in ospedale - Foto L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 in via San Rocco.

L’auto ha divelto la ringhiera di protezione ed è finita nel torrente Dordo ribaltandosi. Brutta avventura quella capitata a un 28enne che stava transitando in via San Rocco a Bonate Sopra sabato 21 agosto alle 17.

Guarda il filmato realizzato da Ferdinando Longhi

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi avvisati da alcuni passanti. Un’ambulanza e un’auto medica sono arrivati insieme ai Vigili del fuoco di Madone per soccorrere l’uomo che era rimasto all’interno dell’auto.

Il 28enne non sarebbe grave, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

(Foto by Ferdinando Longhi)

