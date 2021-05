Gianluigi Viscardi nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella Il bergamasco Gianluigi Viscardi, classe 1952, a 30 anni con i suoi fratelli ha fondato la Cosberg di Terno d’Isola, ma soprattutto è ritenuto uno dei «padri» della Meccatronica.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio 2021, i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra nomi illustri come quello di John Philip Elkann, patron di Fca Fiat c’è anche il bergamasco Gianluigi Viscardi, classe 1952, che a 30 anni con i suoi fratelli ha fondato la Cosberg di Terno d’Isola, ma soprattutto è ritenuto uno dei «padri» della Meccatronica, tra quelli che da anni si sta battendo per la rivoluzione 4.0 in azienda, uomo dai tanti interessi e dalle mille risorse.

Ecco l’elenco completo degli insigniti della carica di Cavalieri del lavoro, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Renato Ancorotti - Industria/Cosmetica - Lombardia

Angiola Beltrame - Industria siderurgica/laminati - Veneto

Marco Checchi - Industria metalmeccanica - Abruzzo

Giuseppina Di Foggia- Tecnologie informazione e comunicazione - Lazio

Philippe Donnet - Assicurazioni - Veneto

John Philip Elkann - Industria automobilistica - Piemonte

Battista Faraotti - Industria materie plastiche - Marche

Giampiero Fedele- Industria automobilistica - Puglia

Pietro Ferrari - Industria Metalmeccanica - Emilia Romagna

Alessandro Garrone - Energia - Liguria

Graziella Danila Gavezotti - Servizi aziendali - Lombardia

Paolo Gentilini- Industria alimentare/prodotti da forno - Lazio

Luigi Gubitosi - Servizi/ telecomunicazioni - Lazio

Giovanni Manetti- Agricoltura/Vitivinicolo - Toscana

Antonio Palmieri - Agricoltura/Allevamento bufalini - Campania

Salvatore Pilloni - Commercio/articoli cura della persona - Sardegna

Maria Cristina Piovesana - Industria/Arredamento - Friuli Venezia Giulia

Francesco Pizzocaro - Industria/chimica farmaceutica - Lombardia

Rino Rappuoli - Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici - Toscana

Emanuele Remondini - Logistica intermodale - Liguria

Nicola Risatti - Servizi turistici alberghi - Lombardia

Paola Togni - Industria alimentare bevande - Marche

Grazia Valentini - Industria chimica/sistemi filtranti - Emilia Romagna

Giuseppe Vicenzi - Industria alimentare/prodotti da forno - Veneto

Gianluigi Carlo Viscardi - Industria meccatronica - Lombardia

