I soccorsi in via Bergamo a Pontida (Foto by Colleoni)

Pontida, famiglia travolta sulla Briantea

L’impatto con un furgone per le consegne Non sarebbero in gravi condizioni i componenti della famiglia che viaggiava su una Nissan Qashqai nella mattinata di domenica 10 gennaio.

Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente sulla Briantea nella mattinata di domenica 10 gennaio. Percorrevano via Bergamo in direzione Cisano su una Nissan Qashqai quando, poco prima delle 11, all’altezza di Pontida, sono stati travolti da un furgoncino per la consegna della spesa Esselunga che stava facendo inversione di marcia per tornare verso Bergamo.

La Nissa Qashqai distrutta

La famiglia di Ballabio (in provincia di Lecco), una donna di 49 anni (alla guida dell’auto) e un uomo di 53, con una ragazza di 20 e un bambino di 13 anni, è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri di Cisano per i rilievi. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde, due al Papa Giovanni e due a Ponte San Pietro: non sarebbero in gravi condizioni. Illeso anche l’autista del furgoncino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA