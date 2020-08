Sbanda in scooter e finisce a terra Barzana, 43enne in gravi condizioni L’incidente alle 22.30 di giovedì 6 agosto. L’uomo ha fatto tutto da solo.

Era in sella al suo scooter, poco dopo le 22,30, e stava percorrendo via Guglielmo Marconi a Barzana, quando, all’improvviso, all’altezza del civico 24, ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato: lui, 43 anni, di Almenno San Bartolomeo, è stato sbalzato di sella ed è finito a terra, di schiena, sull’asfalto.

I residenti della zona, sentito il botto, hanno dato l’allarme: il quarantatreenne sembrava in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un’autoambulanza e si è alzato in volo l’elisoccorso del 118. All’arrivo del personale sanitario, il quarantatreenne, che era vigile, è stato stabilizzato e poi caricato sull’elicottero, con cui è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Avviati accertamenti dai carabinieri di Zogno, intervenuti sul posto. Ë

© RIPRODUZIONE RISERVATA