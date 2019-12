«A Bologna servirà una grande prova»

Percassi suona la carica per il campionato Il presidente dopo il risultato storico di Champions riporta l’attenzione sul campionato.

«Domenica servirà una grande prestazione». Sono le parole sono di Antonio Percassi che ancora entusiasta per l’impresa in Champions già pensa al prossimo turno di campionato. Appuntamento il pomeriggio di domenica 15 dicembre allo stadio Dall’Ara di Bologna. L’undici rossublu di mister Mihajlovic affronterà un’Atalanta galvanizzata dallo storico risultato europeo.

Il sesto posto attuale in graduatoria garantirebbe l’accesso all’Europa League ma non alla più ambita Champions. Ecco perchè i nerazzurri che hanno nel loro dna la ricerca sempre dei tre punti, sono decisi a non fare ulteriori passi falsi in campionato. Tra Atalanta e Bologna c’è una differenza di 12 punti. Cifre decisamente migliori anche per quanto riguarda le reti totalizzate 37 contro 22 subite 23 contro 26. Una superiorità netta su tutti i fronti.

E non si può nemmeno pensare a un calo fisico dei nerazzurri a causa dell’impegno infrasettimanale in Champions, visto che la condizione atletica è uno dei presupposti della squadra di Gasperini. Sarà ancora assente Zapata e probabilmente anche Ilicic, ma fino ad ora i sostituti non hanno per nulla sfigurato. Al seguito della squadra numerosi i tifosi a bordo delle carovane di pullman degli “Amici” e di altre associazioni.

