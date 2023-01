Adelboden, il bergamasco Della Vite sfiora la top ten nel tempio dello sci mondiale

Ad Adelboden è stato il miglior azzurro, 11esimo a 3”36 dal vincitore Odermatt. Più indietro, 21esimo, Luca De Aliprandini a 4”83. Ma la bella prestazione va al di là del largo distacco. Ad Adelboden Filippo è apparso molto determinato e con molti margini di miglioramento, buone notizie in vista dei Mondiali .

La gara di Adelboden di fronte a un pubblico incredibile, è stata stravinta dall’immenso Marco Odermatt, dominatore della specialità e attuale leader di Coppa del Mondo, che era già in testa dopo la prima manche e poi ha chiuso con il tempo di 2’30”68. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen, indietro di 73 centesimi, terzo l’altro elvetico Loic Meillard, a 1”66 dal vincitore.

Questa la classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022/2023 aggiornata dopo il gigante di Adelboden, in Svizzera :

1. Marco Odermatt (Sui) 1046 punti 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 646 3. Henrik Kristoffersen (Aut) 565 4. Vincent Kriechmayr (Aut) 432 5. Alexis Pinturault (Fra) 375 6. Manuel Feller (Aut) 370 7. Lucas Braathen (Nor) 365 8. Loic Meillard (Sui) 348 9. James Crawford (Can) 317 10. Zan Kranjec (Slo) 290 23. Mattia Casse (Ita) 128 40. Filippo Della Vite (Ita) 80 42. Tommaso Sala (Ita) 75 52. Stefano Gross (Ita) 54 56. Dominik Paris (Ita) 50 60. Christof Innerhofer (Ita) 49 63. Florian Schieder (Ita) 44 73. Matteo Marsaglia (Ita) 35 78. Guglielmo Bosca (Ita) 32 86. Tobias Kastlunger (Ita) 26 92. Luca De Aliprandini (Ita) 23 94. Simon Maurberger (Ita) 20 99. Giovanni Borsotti (Ita) 18 111. Giovanni Franzoni (Ita) 14 115. Giuliano Razzoli (Ita) 13 116. Nicolò Molteni (Ita) 12 129. Pietro Zazzi (Ita) 6 (ITALPRESS).