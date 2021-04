Agnelli: «La Superlega non esiste più senza i club inglesi» Il progetto della Superlega non esiste più senza i club inglesi. Lo ammette alla France Presse l’entourage del presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Il progetto della Superlega non esiste più senza i club inglesi. Lo ammette alla France Presse l’entourage del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Parole confermate poco fa all’Ansa da un portavoce dello stesso Agnelli.

I media britannici hanno celebrato la ritirata dei sei club inglesi ieri che hanno di fatto fermato il progetto della Superlega. «La vittoria del potere dei tifosi» hanno scritto i tabloid d’Oltremanica. Una decisione, quella delle sei società della Premier League, maturata a seguito anche delle vibranti proteste - sui social come fuori dagli stadi - dei loro stessi tifosi, all’unanimità contrari al controverso piano. Come successo ieri sera fuori dallo Stamford Bridge, dove più di mille tifosi del Chelsea si sono radunati con l’intenzione di bloccare - per protesta - l’arrivo dei pullman di Chelsea e Brighton, avversarie in Premier League,

Dopo il ritiro dei sei club inglesi anche il presidente della Juventus pare aver deciso per un passo indietro. Il progetto Superlega è diventato un autogol per la Juventus anche in Piazza Affari. Sul listino di Borsa milanese il titolo cede l’12,35% a 0,76 euro, ampliando il già forte rialzo segnato in apertura. Un crollo che segue le prime difficoltà del progetto Superlega, con l’abbandono annunciato delle squadre di calcio inglesi e le ultime dichiarazioni di Agnelli.

