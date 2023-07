Amichevoli dell’Atalanta: i biglietti si compreranno online

L’Atalanta ha comunicato la disponibilità di biglietti per i propri tifosi in occasione delle due amichevoli di sabato 29 luglio (ore 15 locali, 16 in Italia) in casa del Bournemouth e sabato 5 agosto (15.30) dell’Union Berlino. Gli inglesi hanno messo a disposizione 868 biglietti del Settore ospiti al Vitality Stadium di Bournemouth, acquistabili online sul sito Vivaticket (https://calcio2.vivaticket.it/) dalle 10 di venerdì 14 luglio alle 19 di lunedì 17 luglio (fatta salva chiusura della vendita anticipata per esaurimento dei posti).